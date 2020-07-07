Советника гендиректора "Роскосмос" задержали за якобы шпионаж в пользу НАТО

Мужчина долгое время работал журналистом, а в "Роскосмосе" появился только два месяца назад.

Следственные органы РФ задержали 7 июля советника генерального директора «Роскосмос» Ивана Сафронова по статье о государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В Роскосмосе уточнили, что задержание не касается нынешней работы Сафронова.

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ФСБ России в комментариях некоторым российским СМИ подчеркнула, что подозревает советника гендиректора в якобы связях с НАТО и работе на пользу альянса.

Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике главы корпорации Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого мужчина работал корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей».

Из «Коммерсанта» его уволили по требованию владельца издания из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ним уволились все журналисты отдела политики газеты.

В свою очередь, в Кремле заявили, что арест Сафронова «никак не связан» с его журналистской карьерой.

Известно, что слушать дело Сафронова будут в закрытом режиме. Само же производство засекречено.

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