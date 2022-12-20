Эксперты считают, что глава Минобороны РФ не покидал временно оккупированный Крым

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу недавно якобы посетил "передовые позиции" совей армии в Украине. Выяснилось, что глава Минобороны РФ был на самом деле в десятках километров от линии фронта.

Российские пропагандисты отрапортовали, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений".

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", – говорится в сообщении.

Видео дня

По данным проекта GeoConfirmed, на самом деле на обнародованном видео российский министр обороны находился в десятках километров от фронта. Волонтеры проекта выяснили, что окопы, которые попали в кадр, находятся в 75 километрах от линии фронта. Речь идет о северной части Крыма, в районе города Армянск.

Визит Шойгу на "передовые позиции" - что известно

18 российские СМИ сообщили, что министр обороны РФ провел проверку группировки российских войск на территории Украины. Также опубликовано видео, на котором он с вертолета осматривает защитные сооружения оккупантов.

В свою очередь спикер восточного группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что возможный визит Шойгу на фронт скорее минус, а не плюс для морального состояния российской армии.

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