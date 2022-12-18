Достоверность его визита еще нуждается в подтверждении.

Возможный визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу на фронт скорее минус, а не плюс для морального состояния российской армии.

Такое мнение высказал спикер восточного группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, комментируя вероятный визит Шойгу на оккупированные территории Украины.

Он отметил, что информация об этой поездке нуждается в уточнении.

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"Не очень этому верю, что он такой смелый, что прибыл туда. Но я скажу даже больше. Его визит, человека, который нацепил генерала армии погоны, не служа даже срочной службы в армии, которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие Вооруженных Сил РФ, - это скорее минус, чем плюс. Это скорее деморализация личного состава, чем их поддержка... Когда приезжает этот ряженый, шапито, то понятно... это выводит их из себя", - пояснил Череватый.

Шойгу приехал на фронт

18 российские СМИ сообщили, что министр обороны РФ провел проверку группировки российских войск на территории Украины.

Было опубликовано видео, на котором он с вертолета осматривает защитные сооружения оккупантов.

О предыдущем визите сообщалось в конце июня. Тогда Шойгу инспектировал российскую группировку войск, а также вручил оккупантам награды.

Как известно, в начале декабря Шойгу приезжал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. 19 декабря планируется визит президента РФ Путина в Минск.

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