Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел проверку группировки войск россиян в зоне проведения так называемой "спецоперации" в Украине.
Так согласно сообщениям росСМИ, Шойгу во время проверки особое внимание обратил на обеспечение, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений оккупантов.
Кроме того, росСМИ опубликовали видео, на котором видно, как Шойгу с вертолета вместе с подчиненными осматривает защитные сооружения российских войск.
Напомним, 16 декабря Президент России Владимир Путин посетил штаб оккупационной армии, которая воюет в Украине. Он также провел персональные встречи с командующими вражескими войсками и заслушал доклады о ходе боевых действий. На этом мероприятии его сопровождал Шойгу.
Война РФ против Украины
В Минобороны РФ заявили, что "достигли цели" массированным ударом по Украине 16 декабря. В своем отчете ведомство Шойгу даже не скрывало, что они целились по украинской критической инфраструктуре. Однако россияне утверждали, что объекты энергетики были атакованы, поскольку они якобы обеспечивают оборонно-промышленный комплекс.
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