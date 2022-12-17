Энергообъекты якобы обслуживают украинский ОПК, поэтому Россия их уничтожает.

В Минобороны РФ заявили, что "достигли цели" массированным ударом по Украине 16 декабря.

В своем отчете ведомство Шойгу даже не скрывает, что российские оккупанты целятся по критической инфраструктуре.

Однако россияне утверждают, что объекты энергетики были атакованы, так как они якобы обеспечивают оборонно-промышленный комплекс.

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"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", - утверждает пресс-секретарь российского министерства Игорь Конашенков.

Массированный удар по Украине 16 декабря

Утром 16 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, выпустив 76 ракет, 60 из которых удалось сбить силам ПВО.

В связи с обстрелом в ряде регионов возникли серьезные проблемы с водо- и теплообеспечением. Террористы полностью обесточили Харьков и Днепропетровскую область.

В Киеве из-за дефицита электроэнергии остановился общественный электротранспорт.

В результате вчерашней атаки было повреждено около 9 объектов генерации. Также повреждены подстанции.

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