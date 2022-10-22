Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

Российские оккупанты в третий раз за эти сутки атакуют ракетами Киевскую область, в области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом около полудня сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина! Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", – отметил он.

Кулеба призвал находиться в укрытиях.

Массированная атака России 22 октября

Ранее сегодня, 22 октября, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил позже, что несколько ракет российских оккупантов, которые летели на столицу, силы противовоздушной обороны сбили в Киевской области.

Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области слышны взрывы, и что оккупанты продолжают ракетный обстрел Хмельницкой области.

Кроме того, начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявил, что в Черновицкой области самолет Вооруженных сил Украины сбил ракету, она упала в озеро.

Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле области и "попадании", а глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что на Львовщине также сработала противовоздушная оборона.

Также мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что российские оккупанты ударили по объекту энергетики в Луцке, один человек получил ожоги.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в двух районах Кировоградщины.