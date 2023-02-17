Подарок приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля.

Власти Тувы решили отблагодарить семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта упаковкой пельменей. Подарок приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля по лунному календарю "Шагаа".

Местные чиновники раздали пельмени семьям погибших мобилизованных в рамках акции "Лепи добро".

Сообщается, что такой подарок получила и многодетная мать Валентина Ондар, младший сын которой "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. На войне в Украине находится и второй сын Валентины.

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Ранее УНИАН писал, как матерям ликвидированных мобиков в оккупированном Донецке сперва подарили по шубе, а потом эти шубы отобрали.

Война новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 141 260 оккупантов, в том числе за минувшие сутки потери врага составили еще +800 мертвых захватчиков.

Известно, что российские войска понесли большие потери во время неудачного наступления на Угледарском направлении. По информации военных, подтвержден разгром элитной 155-й бригады морпехов.

Также ВСУ поделились эффектными кадрами уничтожения российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

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