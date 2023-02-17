Общие потери противника теперь составляют более 141 тыс. человек, отметили в Генштабе ВСУ.

В Украине за сутки, 16 февраля, ликвидированы еще 800 российских захватчиков, и после этого общие потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию".

Теперь потери противника составляют 141260 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По данным Генштаба также в нашем государстве ликвидировали, в частности, два вражеских танка.

Кроме того, уничтожены три вражеские боевые бронированные машины, 16 артсистем, реактивная система залпового огня, два средства противовоздушной обороны, беспилотник оперативно-тактического уровня, 14 крылатых ракет, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы спецтехники.

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Ожесточенные бои уже не один месяц идут на Донбассе, россияне несут огромные потери. По состоянию на 16 февраля потери России в Украине составили примерно 140 тыс. 460 противников.

Утром 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжил сосредотачивать основные усилия на том, чтобы вести наступление на Бахмутском, Лиманском, Купянском, Шахтерском и Авдеевском направлениях. По данным Генштаба, бои шли возле более 10 населенных пунктов.

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