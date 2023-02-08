После съемок "подарки" быстро отобрали.

Вдов и матерей погибших боевиков самопровозглашенной "ДНР" порадовали шубами, но после PR-акции забрали "подарки".

Как сообщает Телеграм-канал Pravda Gerashchenko со ссылкой на комментарий одной из обманутых женщин, шубы представители так называемой "власти" привезли, "подарили" для картинки, а потом отобрали.

По словам одной из женщин, по меньшей мере три шубы на ее глазах отобрали. Судьба шуб женщин, успевших с "подарками" сбежать быстрее, ей неизвестна.

Видео дня

"Обещали потом дать другие, типа эти некачественные, и они заменят на другие - более высокого качества. Но вот в чем дело: на наши звонки не отвечали целый день, а потом все же сказали, что вышла ошибка. Шубы по ошибке нам выдали. Они были предназначены для других женщин. Такая вот история. Имею подозрения, что они эти шубы просто передают из рук в руки и снимают об этом видео", - рассказала возмущенная женщина.

Шубы за "сыночков"

Напомним, что вдовам и матерям погибших солдат из самопровозглашенной "ДНР" местные власти пожертвовали 21 шубу за заслуги их "сыночков" на фронте.

Позже в сети разошлось видео с благодарностью мам погибших солдат из "ДНР". Женщины встали, чтобы сказать "спасибо" местным властям за новые шубы.

"Мы сегодня получили неожиданно такую помощь, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну правда, спасибо вам большое от чистого сердца!",- заявили счастливые женщины.

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