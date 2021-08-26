Сначала скандалистка игнорировала посетительницу, а потом заявила, что у нее обед и набросилась на жертву.

В России произошел конфликт в одном из почтовых отделений, где работница набросилась на клиентку, которая пришла за посылкой.

Об этом сообщает 78.ru.

По словам пострадавшей Галины Поповой, конфликт произошел днем 25 августа в Санкт-Петербурге.

Она утверждает, что сначала работница "Почты России" говорила по телефону и около пяти минут игнорировала просьбы посетительницы отдать ей вещи.

После этого она заявила клиентке, что в отделении перерыв, и набросилась на нее.

"Как вы мне все надоели, *****! Иди отсюда, чокнутая! Сдохни, тварь!" - слышно на видео, которое сняла потерпевшая.

Читайте также"Почта России" похвасталась продажей алкоголя в своих отделенияхВ компании утверждают, что начали внутреннее расследование и уже отстранили скандальную работницу.

"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта", - говорится в заявлении.

Несмотря на это Попова угрожает обратиться в полицию.

Напомним, ранее в этом году в Самарской области РФ пенсионер поджег отделение "Почты России" и покончил с собой.

Автор: Станислав Кожемякин