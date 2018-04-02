"Б**ть!": первый дрон "Почты России" самоликвидировался на глазах журналистов и чиновников (фото, видео)

Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.

Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников. Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей (около 500 тыс. гривень по текущему курсу). Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ. Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили. В конце марта сообщалось, что «Почта России» намерена начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В будущем госкомпания намеревалась использовать такую систему для доставки грузов в труднодоступные районы России.

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