"Б**ть!": первый дрон "Почты России" самоликвидировался на глазах журналистов и чиновников (фото, видео)
11:39, 02 апреля 2018Русский міръ
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Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.
Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников.
Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей (около 500 тыс. гривень по текущему курсу). Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.
Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили.
В конце марта сообщалось, что «Почта России» намерена начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В будущем госкомпания намеревалась использовать такую систему для доставки грузов в труднодоступные районы России.
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