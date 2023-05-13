Сегодня падение российских "птичек" в Брянской области могло закончиться еще большими потерями.

В сети появилось эпичное видео падения вертолета Ми-8 в округе Клинцов (Брянская область). Напомним, что сегодня РФ сотрясли новости о потере сразу 4 летательных аппаратов.

В кадре видно, как подбитая российская "птичка" едва не свалилась на один из частных домов. В видео местные подмечают, что от аппарата по всем сторонам разлетаются лопасти.

Видео дня

Флот РФ потерял 4 единиц авиации в Брянской области

Напомним, что сегодня в России неправильно сработала система ПВО. Впоследствии в небе Брянской области (в районе клинцов) упали два вертолета Ми-8, истребитель Су-34 и Су-35. Такую версию публикую российские паблики.

На этой "волне" сообщается, что ФСБ РФ усилила защиту Крымского моста и крупных объектов временно оккупированного полуострова в ожидании внезапных диверсий.

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