С начала года борты российских авиакомпаний ломались при выполнении рейсов как минимум 12 раз

В России из-за отсутствия запчастей в связи с западными санкциями выходят из строя все больше самолетов. Так, 27 января сразу два самолета Boeing авиакомпании S7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателей.

Как пишут российские СМИ, утром 27 января 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву, однако Boeing 737-800 столкнулся с технической неисправностью.

"Самолет успел вырулить на взлетно-посадочную полосу и уже начал разбег, но так и не оторвался от земли: пилоты были вынуждены прервать взлет из-за помпажа левого и правого двигателей. Такая неполадка может привести к разрушению воздушного судна прямо в полете. Boeing вернули на стоянку, всех пассажиров отправили в аэропорт дожидаться резервного самолета. Вылет в Москву перенесли на 8,5 часов", - пишет тг-канал "Авиаторщина".

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Кроме того, как сообщает The Moskow Times, по той же причине сегодня не состоялся рейс S7 из Москвы в турецкую Анталью. Утром 27 января в аэропорту Домодедово Boeing 737-800 прервал взлет из-за помпажа одного из двигателей.

Отмечается, что с начала года борты российских авиакомпаний ломались при выполнении рейсов как минимум 12 раз.

Проблемы авиации в России - последние новости

В начале января 2024 года сообщалось, что у российской авиакомпании "Аэрофлот" сломался восьмой самолет за пять недель. Тогда около 400 пассажирам рейса Пхукет-Москва отложили полет более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing 777-300ER.

15 января у пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" при вылете из Якутска в Москву разрушилась шина колеса.

16 января стало известно, что в России двум крупнейшим авиакомпаниям – "Аэрофлот" и "Россия" запретили полеты в Египет из-за риска ареста 27 самолетов Boeing и Airbus.

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