Протоиерей заявил, что оккупант был исцелен Лукой Крымским.

Протоиерей Русской православной церкви Артемий Владимиров заявил о "воскрешении" оккупанта, погибшего на незаконной войне против Украины.

В программе "Беседы с батюшкой" он сказал, что сейчас видит много "замечательных свидетельств христовой победы над смертью" и привел в пример военный видеоролик, который ему прислала жена.

"Перед великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в "СВО", получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности, от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил, полностью его внутренности были исцелены", - сказал Владимиров.

Представитель Русской православной церкви также сообщил, что после "воскрешения" вся семья китайца стала адептами РПЦ.

Пропаганда войны в РПЦ:

Как известно, Русская православная церковь поддерживает и оправдывает полномасштабную войну против Украины. На священников, выступавших против войны, оказывали давление.

Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Чехия и Эстония ввели персональные санкции против патриарха Кирилла.

Напомним, ранее Церковный суд РПЦ объявил пацифизм ересью, которая якобы противоречит православному учению. А Всемирный русский народный собор назвал вторжение в Украину "священной войной" и заявил, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

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