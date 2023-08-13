Тем, кто бросился в глаза репрессивной машине, но успел убежать за границу, нельзя возвращаться в РФ даже на неделю.

В России задержали известного уличного художника Филиппа Козлова, который под псевдонимом Philippenzo прославился своими антивоенными и оппозиционными граффити. Задержали его в аэропорту по прибытию домой из-за границы.

По мнению российского оппозиционера и политического аналитика Ольги Курносовой, такая же участь грозит всем россиянам, которые не согласны с режимом Владимира Путина. Она подчеркнула, что россиянам, которые уже выехали за границу, "ни в коем случае" не следует возвращаться в РФ даже на короткий период для решения каких-то своих вопросов.

"Он же уезжал, понимая, что для него готовят уголовное дело. Кто бы там ни говорил, что можно на неделю [вернуться]... Нет, сегодня Россия – это полномасштабная диктатура. Количество приговоров, и те сроки, которые выносят, они вполне сравнимы со сталинскими временами. Машина работает точно так же. Если уже на кого-то упал их взгляд, то надо бежать", – заявила она.

Курносова подчеркнула, что для решения своих вопросов, например, забрать любимого питомца, или оформить документы, нужно искать "другие способы", но ни в коем случае не возвращаться в Россию.

"Кошку может привезти кто-нибудь, найдите кого-нибудь, кто готов привезти вам кошку. Надо переоформить документы? Существует российское посольство, которое не может отказать в переоформлении паспорта. Думайте о своей безопасности", - заявила она.

Ситуация в России – последние новости

Как писал УНИАН, Россию накрыло "августовское проклятие". Последний месяц лета десятилетиями приносит россиянам потрясения и катастрофы исторического масштаба. В этом году август принес в Россию взрывы прямо в сердце столицы и природные катаклизмы по всей территории страны.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, у российских политических элит остается мало времени на то, чтобы свергнуть Владимира Путина. Если это не сделать до поражения в войне против Украины, то уже в России может разразиться гражданская война.

Вас також можуть зацікавити новини: