Украинский суд разрешил арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения Маргариту Симоньян.

Офис генпрокурора объявил подозрение российской пропагандистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.

Соответствующее решение утвердил следственный судья, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Симоньян Маргарита Семёновна, ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.

По ее словам, украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления Симоньян в международный розыск.

"По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", - добавила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и к юридическим лицам Российской Федерации. Среди прочих, санкции предлагается ввести против Маргариты Симоньян.

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