Среди них Канделаки, Киселев, Скабеева и др.

Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и к юридическим лицам Российской Федерации.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме всего, их согласование позволит с таким же списком обратиться к ЕС и ввести зеркальные санкции. "Приоткрою занавес, что там вы увидите таких пропагандистов, как: Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК, Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала", Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ", Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром—Медиа Холдинг", Канделаки Тинатин Ґівіївна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ, Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media", Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ, Маргарита Симоньян Симоновна, главный редактор Russia Today, Скабєєва Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия—1", Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live", - рассказал Ткаченко.

Среди юридических лиц бан ждет: Акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "Национальный рекламный альянс", ООО "иви.ру", ООО "НТВ Плюс".

Вас также могут заинтересовать новости: