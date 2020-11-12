Местные власти заявили, что студент может использовать «альтернативные методы» коммуникации.

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов вынужден идти в лес и забираться на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет. Только так ему удается зайти в Zoom для удаленной учебы.

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Как сообщает TJournal, юноша обратился со своей проблемой к губернатору Омской области Александру Буркову. Дудоладов живёт в деревне Станкевичи. У него дома есть интернет, но только 2G — это не позволяет загрузить необходимый софт.

Отмечается, что летом парень стал популярным блогером в TikTok – там он выкладывает ролики о деревенской жизни и показывает, как вести хозяйство. На его аккаунт подписаны более 122 тысяч пользователей.

«Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» — поинтересовался студент.

В пресс-службе регионального министерства образования на обращение Дудоладова ответили, что студент может использовать для учёбы и другие методы связи.

«К сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в деревне Станкевичи живут всего 39 человек. В основном это одни пенсионеры, а вся молодёжь разъехалась. Алексей тоже уехал, но, по его словам, забывать о корнях не намерен.

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Автор: Дмитрий Захаров