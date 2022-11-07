По словам президента, в Донецкой области оккупанты гибнут сотнями ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая на сегодня ситуация на фронте.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в конце 257-го дня войны.

"В целом на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперед. Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов - они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - сказал глава государства.

Видео дня

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 76 тыс. 460 российских оккупантов.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 76 тыс. 460 человек, из которых 530 ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме того, уничтожено 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин и прочее.

Украинская армия постепенно освобождает страну от рашистів. По состоянию на 6 ноября украинским воинам уже удалось освободить 37% оккупированных земель.

Сейчас восточный фронт остается главным эпицентром войны. Российские оккупанты стремятся захватить Бахмут и Соледар на Донбассе, чтобы достичь хоть каких-то успехов на фронте после ряда поражений.

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