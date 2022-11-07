Оккупанты сообщали, что потеряли за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

Потери российских морпехов на Угледарском направлении, пожаловавшихся на командование, "не превышают 1% боевого состава".

Как говорится в заявлении Минобороны России, подразделения 155-й бригады более 10 суток ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении".

"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — говорится в заявлении ведомства.

При этом, как утверждает Минобороны, "потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике".

Потери россиян на Угледарском направлении

Первым о письме морпехов 155-й бригады, которые жаловались на свое командование, кинувшее их в бесперспективное наступление, рассказал рашистский блогер Александр Сладков.

Морпехи писали, что их "бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед (главой Генштаба РФ) Герасимовым".

Оккупанты также сообщали, что потеряли за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

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