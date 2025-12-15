Производители вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции.

В России пять крупных производителей алкоголя уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года – в результате спиртное подорожает на 10–17%.

Как пишет The Moscow Times, компании вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции, а также подорожания заемных средств. В частности, в ГК "Руст" заявили о росте себестоимости производства за счет увеличения цен на бутылки, этикетки и укупорочные материалы. В Ladoga сообщили о росте расходов на транспортную и складскую логистику, а также энергоносители. В "КВК Групп" отметили, что подорожали коньячные дистилляты.

Кроме того, ожидается увеличение минимальной розничной стоимости на водку, бренди и аналогичный алкоголь, а также на коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет. При этом некоторые производители готовятся к тому, что повышение цен ударит по спросу в первом квартале 2026 года.

Издание приводит данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, согласно которым с января по ноябрь продажи алкоголя в России сократились на 9,8% год к году, составив 181,9 млн декалитров. В то же время ликероводочные изделия показали рост на 13,4% — до 16,7 млн декалитров, а основное падение произошло из-за сокращения потребления слабоалкогольной продукции. Также в январе-ноябре 2025 года производство алкоголя в России упало на 6,7% год к году — до 158,5 млн декалитров.

Ранее российские власти утвердили повышение с 1 января 2026 года акцизов на алкоголь крепостью 18 градусов и более на 11,4% — до 824 руб. за литр безводного спирта. Для алкоголя слабее 18 градусов акциз вырастет с 148 руб. до 165 руб. за литр. Одновременно с этим с 20% до 22% будет повышен налог на добавленную стоимость (НДС).

Проблемы экономики России

Высокие процентные ставки Центробанка и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации. По данным The Moscow Times, в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в III квартале 2020 года.

Российские производители продуктов питания впервые с 2009 года сократили выпуск товаров из-за экономии россиян на еде. Производство продуктов в РФ снижается из-за общих проблем в экономике: нехватки трудовых ресурсов, ускорения инфляции, роста кредиторской задолженности, высокой ключевой ставки, а также перехода россиян к сберегательной модели поведения.

