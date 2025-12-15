На протяжении пути океанографы искали морские тепловые волны, которые возникают вследствие глобального потепления.

Украинский ледокол "Ноосфера" впервые пересек полярный круг - более двух часов морякам пришлось маневрировать между айсбергами.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, с 11 декабря и до сих пор "Ноосфера" впервые работает за Южным полярным кругом, где обеспечивает проведение международных океанографических и геологических исследований.

Ученые объясняют, что полярный круг - это воображаемая линия на широте 66°33' (на севере - Северный, на юге - Южный), которая обозначает границу зон, где наблюдаются полярный день (Солнце не заходит) и полярная ночь (Солнце не восходит) по меньшей мере одни сутки в год.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", уточняют ученые, расположена перед полярным кругом. Именно с нее начался маршрут "Ноосферы" на ледяной Юг - через полярный круг, залив Маргарет-Бей на западной стороне Антарктического полуострова до британской антарктической станции "Ротера" на острове Аделейд.

По словам капитана ледокола Андрея Стариша, на пути более двух часов морякам пришлось маневрировать между айсбергами. Это чрезвычайно "ювелирная" работа, требующая значительного опыта и хорошего понимания навигационных возможностей судна.

В течение всего пути океанографы искали морские тепловые волны, которые периодически возникают в результате глобального потепления даже в холодных водах Антарктики. Для более точного поиска мест климатических аномалий с помощью акустического оборудования была сделана картография морского дна.

Затем специальным зондом CTD (conductivity, temperature, depth) ученые измерили в 12 точках Южного океана температуру, соленость, кислород, уровень кислотности, а также проанализировали химические и биологические показатели.

"Результаты оказались довольно неожиданными, но о них мы расскажем после завершения исследования", - отметили в центре.

Кроме того, украинские и мексиканские геологи отобрали образцы донных отложений с помощью мультикора - устройства, которое вдавливает в дно набор трубок. Этот анализ, говорят исследователи, позволит лучше понять, как последние сотни, тысячи лет менялся климат.

Также ученые посетили "Ротеру" - крупнейшую антарктическую станцию Великобритании, где летом работает до 100 полярников, зимой - 22. Там были обсуждены возможности совместных исследований, которые планируется начать уже в этом сезоне.

"Кстати, сейчас возле "Ротеры" такая же температура, как и в Украине: от +1 до -2 С° - хотя в Антарктике лето, а у нас - зима", - говорят в центре.

По словам ученых, теперь начинается обратный путь "Ноосферы" к станции "Академик Вернадский", на которой также будут продолжаться исследования.

Работа "Ноосферы"

Напомним, в начале декабря украинский ледокол "Ноосфера" прибыл на полярную станцию "Академик Вернадский", на остров Галиндез, куда судно доставило команду украинской сезонной экспедиции, а также участников Первой мексиканской антарктической экспедиции. Основная задача исследователей - отбор образцов в различных средах и настройка нового оборудования. Еще одна группа "сезона" - технические специалисты, которые на станции будут заниматься неотложными ремонтными работами.

