Все это произошло вследствие "непонятного наступления".

Морпехи из Приморья, воюющие на Донетчине, пожаловались губернатору Олегу Кожемяко на командование. В их письме говорится о сотнях погибших и раненых за 4 дня.

Об этом письме-жалобе ранее сообщали российские пропагандисты, в частности Александр Сладков, но конкретных чисел не называли. Текст письма без купюр опубликовал Телеграм-канал Grey Zone.

В письме морпехи отмечают, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

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Их командиры – "генерал Мурадов и его корефан-земляк Ахмедов" – спланировали наступление, чтобы первый "заработал бонусы перед начальником Генштаба" Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. "Им наплевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом", - говорится в письме.

Впрочем, наступление русских не удалось. Украинские воины удачно ликвидируют оккупантов. Российские морпехи просят Кожемяко обратиться к Путину с просьбой прислать "независимую", не связанную с Министерством обороны комиссию.

Ситуация в Угледаре: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

Вчера об огромных потерях заявил российский пропагандист Александр Сладков, считающий себя "военкором". По его словам, ситуация в Павловке "тяжелая", а морпехи 155 бригады написали письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

"Большие потери, невозможность донести до высшего руководства информацию о наших высоких напрасных потерях в людях и технике... О ситуации в Павловке вверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется", - заявил пропагандист.

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