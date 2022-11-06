По его словам, морпехи под Угледаром заканчиваются физически.

Украинские воины продолжают результативно уничтожать российских захватчиков в Павловке под Угледаром (Донецкая область). Россияне даже обращаются к представителям власти.

Неожиданно огромные потери заявил российский пропагандист Александр Сладков, считающий себя "военкором". По его словам, ситуация в Павловке "тяжелая", а морпехи 155 бригады написали письмо губернатору Приморья Олегу Шкоремяку.

"Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести до высшего руководства информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и технике. Цифры имею, но дальше это дело Генеральной прокуратуры", - пишет пропагандист.

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По словам Сладкова, морпехи просят Кожемяко посодействовать созданию комиссии по МО "для срочного анализа ситуации".

"В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост публикую, поскольку о ситуации в Павловке вверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется", - подытожил пропагандист.

Война России против Украины - важнейшие новости

Утром 6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что враги продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По его данным, украинские воины отбили атаки противника в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Также стало известно, что наши защитники за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, вражеский склад боеприпасов и пункт управления и еще три других важных военных объекта захватчиков.

Стоит отметить, что ВСУ с конца августа ведут контрнаступление на ряде направлений. Уже освобождена почти вся Харьковская область.

В Генштабе поделились, что по состоянию на 6 ноября на нашей территории ликвидировано 75 тыс. 930 оккупантов.

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