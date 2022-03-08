Соловьев уверен, что Запад будет ненавидеть Россию еще долго.

Российские пропагандисты Владимир Соловьев и Яков Кедми ("военный эксперт") обсудили ситуацию в Украине.

Об этом шла речь в эфире "Соловьев Live", накануне заблокированном на YouTube из-за нарушения правил платформы.

Кедми поставил под сомнение целесообразность проведения операции. Он предположил, что если целью было признание Крыма российским, это не стоило тех жертв, с которыми столкнулась Россия. При этом он апеллировал к российским "официальным данным" о том, что потери РФ - только 500 человек. По подсчетам украинской стороны, потери уже превысили 12 тысяч человек.

Кедми акцентировал на продемонстрированной неспособности РФ достигнуть поставленных целей. Он подчеркнул, что российские военные за почти две недели "ни одного города не взяли, ни в одном городе не сменилась власть".

Он также подчеркнул, что города, даже находящиеся на границе с РФ (как Харьков) и оккупированные (как Херсон), оказывают сопротивление.

"Наоборот, все что происходит, только укрепляет власть в городах", - сказал он.

Соловьев в свою очередь, реагируя на реплики собеседника о неуспешности "спецоперации", заявил, что проигрыш будет стоить России гибели.

"Очевидно, что мы все равно считаемся исчадием ада. А что бы не было нас будут ненавидеть, запад ненавидеть, долго. А войну не выиграть и не завершить с заявленными целями, мы просто не можем. Потому что приведет иначе к гибели самой России", - сказал он.

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