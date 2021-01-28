В оккупированный Донецк прибыло несколько российских пропагандистов - Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в форуме "Русский Донбасс".

Министерство иностранных дел (МИД) Украины инициирует запрет въезда в Украину российскому пропагандисту и ведущему программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ Тиграну Кеосаяну.

Читайте такжеНе брезгуют даже порносайтами: кремлевских пропагандистов RT поймали на накрутке просмотров (видео)Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил в Twitter в ответ на прибытие в оккупированный Донецк российских пропагандистов Кеосаяна, Маргариты Симоньян и Романа Бабаяна для участия в форуме "Русский Донбасс".

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно "невъездные", - заявил пресс-секретарь.

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Кроме российских пропагантистов в форуме примут участие политологи, журналисты и политические деятели из так называемых ЛНР и ДНР.

В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины «Русский Донбасс».

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Автор: Виталий Саенко