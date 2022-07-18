Российским военным "подсунули" контракты за 2007 год.

Родственники российских оккупантов показали военные контракты адвокатам. Юристы рассказали, что это фиктивные документы за 2007 год.

Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Адвокат глядела ваши контракты и сказала, что это бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а г****", - заявила бабушка внуку-военному.

В то же время сам оккупант рассказал, что его подразделение находится под Изюмом, и они "берут лес". Из его роты осталось 26 человек из 90. Из-за этого россиянин не собирается подписывать новый контракт.

"Спецназ зашел, через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупы. (Обманули, - ред.) нас с деньгами. Вот тебе и государство", – пожаловался оккупант.

Напомним, ранее в перехвате ГУР сообщалось, что оккупанты жалуются на равнодушие командования и удары ВСУ.

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