Родственники российских оккупантов показали военные контракты адвокатам. Юристы рассказали, что это фиктивные документы за 2007 год.
Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
"Адвокат глядела ваши контракты и сказала, что это бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а г****", - заявила бабушка внуку-военному.
В то же время сам оккупант рассказал, что его подразделение находится под Изюмом, и они "берут лес". Из его роты осталось 26 человек из 90. Из-за этого россиянин не собирается подписывать новый контракт.
"Спецназ зашел, через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупы. (Обманули, - ред.) нас с деньгами. Вот тебе и государство", – пожаловался оккупант.
Напомним, ранее в перехвате ГУР сообщалось, что оккупанты жалуются на равнодушие командования и удары ВСУ.
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