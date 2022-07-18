Оккупанты в перехватах жалуются на Россию / фото REUTERS

Родственники российских оккупантов показали военные контракты адвокатам. Юристы рассказали, что это фиктивные документы за 2007 год.

Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Адвокат глядела ваши контракты и сказала, что это бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а г****", - заявила бабушка внуку-военному.

В то же время сам оккупант рассказал, что его подразделение находится под Изюмом, и они "берут лес". Из его роты осталось 26 человек из 90. Из-за этого россиянин не собирается подписывать новый контракт.

"Спецназ зашел, через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупы. (Обманули, - ред.) нас с деньгами. Вот тебе и государство", – пожаловался оккупант.

Напомним, ранее в перехвате ГУР сообщалось, что оккупанты жалуются на равнодушие командования и удары ВСУ.

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