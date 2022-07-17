Рашисты все сильнее боятся западного оружия, которое поступает в Украину от партнеров.

У оккупантов не хватает техники и снаряжения, а командование равнодушно относится к подчиненным и советует "сменить памперс". При этом они с ужасом читают о поставках нового вооружения в Украину от западных партнеров.

Такая информация поступила из перехвата разговора между оккупантом и его отцом. Запись беседы опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на официальном YouTube-канале.

Сначала в аудиозаписи обсуждается замена подразделения, в котором воюет солдат из страны-агрессора по имени Игорь. Отец оккупанта слышал, что его часть должна попасть под ротацию. Сын на это возразил и начал рассказывать, в какое "месиво" он попал.

"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам больше 20 тысяч. Они [командиры] нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Что вы боитесь?" А "туда" [в Украину], по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. Привозят с Америки, поставляют там, короче. А у наши ж них*я ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один — 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб*шить", — рассказал оккупант.

Далее вражеский солдат заявил, что российское командование расположилось в 90 километрах от дислокации войск. По словам рашиста, даже если что-то случится, никто не успеет отреагировать и приехать. "Нас просто сотрут с лица земли", — подытожил оккупант.

Напомним, ранее УНИАН писал, как командование РФ давит на солдат, которые отказываются воевать. Их держат в гараже, кормят один раз в день и угрожают отправить в СИЗО.

А 13 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что потери в войске рашистов превышают уровень комплектования. Российское командование даже применяет к своим подчиненным насилие, если они отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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