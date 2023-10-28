Политический аналитик Валерий Соловей заявил, что диктатор скончался 26 октября в 20:40.

Президент страны-агрессора Владимир Путин скончался. Сейчас тело Путина находится в холодильной камере его резиденции на Валдае.

Такое заявление сделал политический аналитик Валерий Соловей в интервью у Гордона, отметив, что такая ситуация является крайне унизительной, но абсолютно заслуженной. При этом, по словам аналитика, никаких сомнений в физической смерти Путина не существует.

"Он умер, совершенно точно. Он скончался в 20:40 в четверг 26 октября. Бесповоротно, окончательно. Унизительно, правда, но совершенно заслуженно. Никаких сомнений в его физической смерти не существует", - заявил аналитик.

Аналитик отметил, что на рубеже 2019-2020 годв Путину диагностировали рак. В феврале 2020 года израильские врачи сделали ему операцию. Тогда они определили его горизонт дожития не более полутора лет.

"С весны они прекратили его лечить и началось неминуемое ухудшение здоровья, которое раньше удавалось задерживать. В начале лета мне сказали, что горизонт его дожития не выходит за пределы этого года. А на рубеже августа-сентября мне сообщили, что он не переживет осень и это абсолютно точно", - отметил аналитик.

"В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился и что он не переживет октябрь… Так и случилось. 26 октября он скончался. Перед этим за несколько дней у него отказало сердце, после этого он уже находился в палате интенсивной терапии, т.е. в реанимации. В 20:00 у Путина началось ухудшение… вызывали дополнительную бригаду, проводили дополнительные реаниманиционные мероприятия. В 20:40 он скончался", - заявил аналитик.

Разговоры о смерти Путина

23 октября 2023 года в СМИ появилась информация о том, что у Путина была остановка сердца. Российского диктатора реанимировали в его резиденции.

27 октября 2023 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал тему о "смерти" Путина, которая вновь поднялась среди источников росСМИ накануне. По словам секретаря СНБО, почти 100% украинцев искренне желают, чтобы Путин умер поскорее.

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