Скандальный российский блогер из Владивостока Егор Онопко, более известный как onokonda, продал участок кожи на шее под размещение рекламы профилей в Instagram.
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«Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место - шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 тысяч рублей», - рассказал он.
На данный момент блогер уже сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов.
Во Владивостоке Онопко известен тем, что выгуливал девушку на поводке.
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