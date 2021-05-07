Блогер продал кожу на шее под рекламу / фото t.me/radiogovoritmsk

Скандальный российский блогер из Владивостока Егор Онопко, более известный как onokonda, продал участок кожи на шее под размещение рекламы профилей в Instagram.

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«Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место - шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 тысяч рублей», - рассказал он.

На данный момент блогер уже сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов.

Егор Онопко / фото instagram.com/onokonda

Во Владивостоке Онопко известен тем, что выгуливал девушку на поводке.

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Автор: Катерина Шварц