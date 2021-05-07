Ранее о Егоре Онопко писали после того, как он выгулял девушку на поводке.

Скандальный российский блогер из Владивостока Егор Онопко, более известный как onokonda, продал участок кожи на шее под размещение рекламы профилей в Instagram.

Читайте такжеМосковского рэпера побрили, избили и бросили в костер, пока он "спал" - СМИОб этом пишет «КП».

«Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место - шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 тысяч рублей», - рассказал он.

На данный момент блогер уже сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов.

Во Владивостоке Онопко известен тем, что выгуливал девушку на поводке.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц