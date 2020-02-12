"Хорошая киска": в РФ блогер выгулял на поводке девушку в нижнем белье и БДСМ-маске (видео)

Местные полицейские уже начали проверку по факту заявления администрации торгового центра.

В одном из торговых центров Нижнего Новгорода блогер выгулял на поводке девушку в нижнем белье и БДСМ-маске.

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Пранкер опубликовал соответствующее видео в Instagram.

Местные полицейские уже начали проверку по факту заявления администрации торгового центра.

Сообщается, что молодой человек «выгуливал» на поводке девушку в нижнем белье и БДСМ-маске. Охранники проводили парочку до выхода.

Как сообщал УНИАН, российские актеры "взрослых" жанров завоевали четыре премии AVN Awards, которую нередко называют «порно-оскаром».