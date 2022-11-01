По мнению Мусиенко, на отдельных участках фронта командование РФ может продолжать гнать свои войска на заведомо проигрышные операции. Из-за этого количество потерь россиян продолжит увеличиваться.

За последние трое суток силы обороны Украины ликвидировали более 2 тысяч российских военных.

В эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал несколько причин резкого роста количества ликвидированных россиян в Украине.

Безуспешные штурмовые действия армии РФ в районе Бахмута и Авдеевки на Донбассе

По словам эксперта, ВСУ продолжают отражать эти атаки, даже несмотря на массированные обстрелы артиллерией и минометами. Хотя россияне существенно разрушают Бахмут, но так и не могут пройти дальше.

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"За прошедшую неделю украинским силам удалось выходить в такие точечные, но довольно болезненные для врага контратакующие рейды, что давало свои результаты – отрицательные для россиян", – подчеркнул Мусиенко.

Ситуация на правобережье Херсонщины

Мусиенко подчеркнул, что там россияне продолжают держать оборону и удерживать рубежи, но артиллерийской поддержки для них становится все меньше.

"Это все возлагается на плечи десантников и других подразделений, которые порой вынуждены переходить в более близкие бои и нести потери. Этим все и объясняется", - отметил Мусиенко.

По мнению эксперта, российское командование готовится к зиме, но делает расчет на то, что она якобы повлияет только на Украину.

"Мы еще посмотрим, на кого как зима на самом деле повлияет. Ведь я не вижу, что за зиму моральный дух российских военных, особенно мобилизованных, резко повыситься. Абсолютно нет. Я думаю, что наоборот", - отмечает Мусиенко.

Кроме того, по мнению Мусиенко, на отдельных участках фронта командование РФ может продолжать гнать свои войска на заведомо проигрышные операции – пробовать прорывать украинские линии обороны. Из-за этого количество потерь россиян продолжит увеличиваться.

Война в Украине: потери России

По сообщениям Генштаба ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года ликвидировано уже 72470 российских оккупантов.

А вот в субботу, 29 октября, россияне испытали рекордных потерь на войне против Украины. По информации Генштаба, за одни сутки захватчики потеряли почти тысячу человек. Прежде всего - на Донецком и Лиманском направлениях.

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