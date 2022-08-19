Анализ показал, что особенно серьезные потери - среди младших офицеров, гибнущих в разы чаще, чем их подчиненные.

На основании открытых источников русской службе Би-би-си удалось установить имена более 5700 российских военных, убитых на войне в Украине.

Так, русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров по состоянию на 19 августа подтвердили информацию о 5701 погибших солдатах и офицерах, предупредив, что собранные данные не отражают реальный уровень потерь.

В материале отмечается, что журналисты каждую неделю обнаруживают в разных населенных пунктах России новые захоронения военных, о которых не сообщают местные власти. На основании этих наблюдений издание предполагает, что в его списке на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронили в России.

Кого ликвидировали в Украине

Из 5701 установленного российского военного, ликвидированного в Украине, 966 человек (17%) являются офицерами, среди них 4 генерала и 34 полковника. Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Они гибнут примерно втрое чаще, чем их подопечные. Издание отметило, что только за последние три недели погибло более 80 человек в звании от лейтенанта до капитана. При этом, большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны.

Последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне. Тогда СМИ Украины и России сообщили о смерти Романа Кутузова, командовавшего операциями в Луганской области.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения РФ. При этом журналисты отметили, что местные власти РФ в последнее время все чаще скрывают факты захоронений военных.

В составе российской армии воюют и погибают в Украине и выходцы из других постсоветских стран. Би-би-си известно о гибели по меньшей мере 13 уроженцев Кыргызстана, девяти - Таджикистана, 12 уроженцев Южной Осетии и одного гражданина Молдовы.

По числу абсолютных потерь на первом месте - пехотинцы и десантники. На 18 августа 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20% - в мотострелковых подразделениях.

Журналисты в своем расследовании сопоставили количество 5701 погибшего с численностью российских подразделений. По открытым данным, пехотный батальон российской армии может иметь численность от 150 до 500 человек. Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью 19-20 батальонов.

Почему российские военные погибают в Украине

"Для победы в современном конфликте нужна хорошо обученная, мобильная и мотивированная штурмовая пехота. А у российской армии с этой категорией как раз проблемы. В итоге для решения задач пехоты привлекаются десантники, морпехи и "вагнеровцы", - отметил один из российских военных экспертов.

Высокий уровень потерь десантников также объясняется тем, что подразделения ВДВ на передовой часто оставались без поддержки регулярных войск и авиации. Такие ситуации нередко складывались из-за логистических проблем и отсутствия господства России в воздухе, отметили опрошенные Би-би-си эксперты.

Российские добровольцы на войне в Украине

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

Перед отправкой на фронт отряды "добровольцев" проходят лишь от трех до семи дней подготовки. При этом именно эти соединения сейчас являются одной из главных штурмовых сил России на фронте.

Элитные потери РФ в войне

За последние три недели возросло число подтвержденных потерь среди военнослужащих Росгвардии. На 19 августа известно о 231 погибшем сотруднике ведомства, причем десятки из них служили в отрядах спецназа, считающихся сильнейшими в России.

Подтвердилась информация о гибели по меньшей мере 66 военных пилотов. Это штучные специалисты, являющиеся элитой любой армии мира.

Другие подсчеты ликвидированных в Украине россиян

Журналисты указали, что по оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тыс. военных. Британская разведка говорила о 20 тыс. погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 44 тыс. солдат и офицеров.

Они пояснили, что такой разброс цифр объясняется терминологией и методами подсчета. Например, Украина включает в число потерь российской стороны боевиков "Л/ДНР" и наемников частных военных компаний. Счет суммарных потерь в этих двух категориях идет на тысячи. В одной только "ДНР" признали гибель более 2600 боевиков.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из РФ и "народных милиций" Донецка и Луганска.

Число пропавших без вести россиян не удается установить даже примерно. А вот в группах сторонников "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3200 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Как сообщал УНИАН, за сутки украинские воины уничтожили 400 оккупантов.

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