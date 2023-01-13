По словам главы ОПУ, Соледар - это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил бои между украинской армией и российскими оккупантами за Соледар и Бахмут Донецкой области с "верденской мясорубкой".

Как отметил чиновник в интервью французскому изданию Le Monde, ситуация на этом направлении крайне тяжелая. Он привел аналогию с битвой при Вердене в 1916 году.

"Ситуация тяжелая, даже очень тяжелая. Это битва при Вердене XXI века. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается удерживать позиции", - сказал он.

По словам Ермака, оккупанты используют в боях против ВСУ преступников, которые гибнут на поле боя даже не успев добраться до фактической линии фронта: они действуют как обычная "человеческая масса". Россияне даже не забирают тела погибших, а просто бросают их на месте сражения.

Глава ОП констатировал, что украинская сторона намного больше ценит жизни своих солдат, поэтому человеческие потери в рядах ВСУ и захватчиков несравнимы.

Пока что ни одна из сторон не контролирует Соледар, за город продолжаются уличные сражения, заявил Ермак в комментарии изданию.

"Соледар - это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют. Ситуация сложная, но наша цель - освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины", - рассказал о ситуации чиновник.

Что такое "верденская мясорубка"

Сражение под Верденом вошло в историю крылатой фразой "верденская мясорубка" в связи с большими человеческими жертвами, о точном числе которых историки до сих пор спорят. Ориентировочно, речь идет о 300 тысячах убитых. Это самая долгая битва Первой мировой войны между немецкой и французской армиями, которая состоялась в 1916 году. Бои длились около 10 месяцев.

Ситуация в Соледаре - заявления Украины и РФ

Напомним, сегодня министерство обороны России объявило о якобы захвате Соледара. Однако, в Минобороны Украины это не подтверждают, отмечая, что в городе продолжаются тяжелые бои.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ночь на 13 января в Соледаре была горячей, но город удерживают вооруженные силы Украины.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также заявил, что российские оккупанты не захватили Соледар Донецкой области - их заявления ложные.

По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, отметил, что решение о том, будут ли украинские военные выходить из города или нет, принимает не РФ, а наша страна.

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