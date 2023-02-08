Популярным методом наказания за какую-то провинность среди российских наемников считается отрезание пальцев, говорят украинские защитники.

Бойцы ВСУ рассказали о своем личном опыте боев с наемниками ЧВК "Вагнер". Говорят, что они воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве.

Подробности о действиях вагнеровцев на поле боя рассказали военные Андрей и Борис в разговоре, который опубликовал на своем канале СтратКом ВСУ.

"Они просто идут, они не пригибаются, они просто прут как зомби", - отметил один из военных.

В ВСУ рассказали, что за какую-то провинность в рядах "вагнеровцев" могут отрезать либо мизинец на левой руке, либо просто "обнулить". И все это делается показательно.

По их словам, какой символ россияне себе выбрали "Z", так и воюют.

"Если вы видели "Войну Z", в принципе все здесь очень сходится. Вот какой символ они выбрали себе, вот так они и работают", - говорят украинские защитники.

Жестокость наемников ЧВК "Вагнер"

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наемники частной военной компании "Вагнер" принимают непосредственное участие в боевых действиях против нашего государства. Сейчас они прилагают немалые усилия для того, чтобы захватить город Бахмут Донецкой области и угодить своему основателю Евгению Пригожину.

СМИ и Генштаб неоднократно сообщали о случаях чрезвычайной жестокости со стороны "вагнеровцев". В рядах ЧВК воюет немало амнистированных зэков, часто насилие они направляют против своих же. Недавно они зарубили своего командира топором.

Также они казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

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