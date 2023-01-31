Мобилизованным не предоставляют должную медпомощь, пожаловались их близкие.

Близкие российских мобилизованных обратились к президенту РФ Владимиру Путину - пожаловались, что оккупанты не были достаточно подготовлены, но их отправили на первую линию.

Мобилизованные не имеют возможности следить за личной гигиеной, у них завелись вши и началась чесотка, рассказали их матеря и жены в видеообращении, которое появилось в Telegram-канале NEWS.VL.

"Уважаемый главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жены и матери мобилизованных 394, 143 полков с Приморского края. Наше обращение к вам вызвано тем, что на местном уровне нас никто не слышит…", - говорится в обращении близких мобилизованных.

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Они отметили, что мобилизованные, не получив необходимой подготовки, прибыли на огневой рубеж в начале октября.

"В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, от чего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания…", - пожаловались близкие.

Мобилизация в России - что нужно знать

21 сентября Владимир Путин объявил якобы частичную мобилизацию в России, однако повестки вручали не только гражданам, которые находились в запасе. Многие граждане РФ уехали из страны, в том числе в Грузию.

В середине декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что Россия готовит 200 000 прихвостней, чтобы бросить их на войну против нашей страны. По его словам, возможно новое наступление на Киев.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что новое большое наступление врага запланировано на весну и начало лета.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что скоро завершаются учения свежемобилизованных противников, и их могут отправить в Луганскую область.

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