Сумма за "возвращение к нормальной жизни" колеблется от 10 до 30 тысяч долларов.

Российские захватчики нашли еще один способ заработка. Оккупанты массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях ради выкупа.

Об этом свидетельствует новый перехват разговора, который опубликовала Служба безопасности Украины.

Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов.

Жительницы Мелитополя Запорожской области жалуются на так называемую "временную военную администрацию России" в городе. Гаулейтеры отказываются предоставлять информацию о том, куда и зачем похищают мужчин и вымогают деньги за их возвращение.

Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…, - рассказывает женщина.

Другая жительница города рассказала похожую историю: "Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"

У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть? - сокрушается еще одна женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Кроме того, российские командиры отправляют на передовую резервистов под видом "добровольцев".

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