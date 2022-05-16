Фермеров заставляют отдавать имущество в колхозы.

На оккупированной части Луганской области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас начинается мобилизация жесткая, даже без прохождения медицинской комиссии. То есть всем говорят: "Мы вас освободили, поэтому идите и защищайте республику, и воюйте против Украины", - сказал он.

По словам Гайдая, мужчины шокированы, ведь ловят тех, кто выехал вглубь оккупированной территории, в более безопасные места, где не ведутся обстрелы. В случае отказа, мужчинам угрожают расстрелами.

Также он сообщил, что оккупанты перераспределяют бизнес, ставят "смотрящих" за фермерами.

"Они требуют, чтобы все передавали свое имущество в колхозы, которые они создают. Был случай, когда фермер на совещании встал и сказал, что не будет отдавать все заработанное имущество и землю в какой-то колхоз. Вечером подъехал БТР и расстрелял его дом", - сказал Гайдай.

Ранее Гайдай рассказал, что под контролем Украины находятся лишь 10% территории Луганщины.

Вас также могут заинтересовать новости: