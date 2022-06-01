Родственники резервистов устроили митинги против их участия в войне против Украины

Российские командиры отправляют на передовую резервистов под видом "добровольцев". В качестве "пушечного мяса" используют так же жителей ОРДЛО.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ходе разговора боевик так называемой "ДНР" жалуется военному из Российской Федерации, что в 115 батальоне армии оккупантов, куда мобилизовали студентов, разгорелись протесты. Родственники резервистов против их мобилизации и дальнейшего участия в войне против Украины.

По его словам, оккупанты относятся к "мобилизованным" на Донбассе как расходному материалу. При этом он заявил, что "донбасские" сами этого хотели.

"Когда на передок бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, а идем на первой линии. Нам сказали, что вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", - отметил боевик.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

В то же время из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Кроме того, Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

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