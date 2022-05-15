Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Новости гротеска. Для общего понимания, а что там в Донецке. В Донецке глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня в "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными, и еще с мегабюрократичною процедурой. Если Россия - тюрьма народов, то ее банановые сателлиты - камера-одиночка", - подчеркнул Анрющенко.