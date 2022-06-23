Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь территории.

Ситуация на востоке Украины остается сложной, Вооруженные силы осуществляют там маневренную оборону.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"Что касается Востока, действительно, это горячая точка сейчас, там продолжаются ожесточенные бои. На сегодня враг имеет огневое преимущество, но Вооруженные силы со своей стороны наносят врагу потери. ВСУ делают все, чтобы не допустить окружения, продвижения врага вглубь территории, а также пытаются всячески оттянуть силы врага. Ситуация сложная, этого никто не скрывает. Сейчас ВСУ осуществляют маневренную оборону и меняют определенные рубежи", - сказала она.

Ранее сообщалось, что сейчас в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня. Русские пытаются прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которое осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка.

Армия Российской Федерации направила все резервы на штурм Северодонецка и направлении Золотое-Тошкивка.

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