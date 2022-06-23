По словам главы области, все, что у них есть (техника, личный состав), продвигается в направлении Луганщины.

Российская захватническая армия бросила все резервы на захват Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Радио Свобода.

"Все, что у них есть (техника, личный состав), продвигается в нашем направлении. В Северодонецке в зоне "промки" на "Азоте" наши защитники долгое время сдерживали врага, но под постоянными обстрелами там разрушено уже очень много защитных сооружений и, возможно, даже придется отойти на новые укрепленные районы", – говорит Гайдай.

По его словам, в случае захвата Северодонецка мирные жители, которые прячутся на территории завода "Азот", смогут выйти лишь на оккупированные территории.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Противники бомбили военные объекты, а позже атаковали и жилье мирных людей, было много жертв и пострадавших.

Противник захватил ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. Позже оккупанты пошли в наступление на Донбассе, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что противник планирует до 26 июня захватить всю Луганщину.

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