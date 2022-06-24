Тем временем, украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском, Кураховском и запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью недопущения переброски резервов на угрожаемые направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Белогорье и Староукраїнка.

"В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск", - говорится в сообщении.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

Вас также могут заинтересовать новости: