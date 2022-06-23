Попытку наступления врага в направлении Марьинки украинские подразделения жестко подавили.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиновое, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

"Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой", - говорится в сообщении.

В то же время провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские военные дали оккупантам жесткий бой и заставили отойти.

По данным Генштаба, для выявления слабых мест в обороне украинских подразделений оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили - с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. С целью недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушового и Новополя.

Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны со ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях, закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается пополнить потери.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел.

Как сообщал УНИАН, украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.