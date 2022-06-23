Бои за Северодонецк продолжаются, отметили в Генштабе украинской армии.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Об успехах защитников нашей страны речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины насчет ситуации с российским вторжением.

"Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили. Противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои", - отметили в Генштабе.

По его данным, продолжаются боевые действия за контроль над Северодонецком.

"Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса, при поддержке отрядов Росгвардии, ведутся штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком...", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Противники бомбили военные объекты, а позже атаковали и жилье мирных людей, было много жертв и пострадавших.

Противник захватил ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. Позже оккупанты пошли в наступление на Донбассе, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что противник планирует до 26 июня захватить всю Луганщину.

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