Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.
Об успехах защитников нашей страны речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины насчет ситуации с российским вторжением.
"Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили. Противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои", - отметили в Генштабе.
По его данным, продолжаются боевые действия за контроль над Северодонецком.
"Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса, при поддержке отрядов Росгвардии, ведутся штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком...", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Противники бомбили военные объекты, а позже атаковали и жилье мирных людей, было много жертв и пострадавших.
Противник захватил ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. Позже оккупанты пошли в наступление на Донбассе, и "горячей точкой" стал Северодонецк.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что противник планирует до 26 июня захватить всю Луганщину.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты из минометов обстреляли село на Харьковщине: погибли пять женщин
- Детали вражеского обстрела Николаева: оккупанты попали в братскую могилу советских солдат (фото)
- На Сумщине оккупанты обстреляли громаду фосфорными снарядами (видео)