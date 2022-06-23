Противник обстреливал объекты гражданской инфраструктуры, отметили в Генштабе украинской армии.

На Харьковском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и еще семи населенных пунктах.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 насчет ситуации с российским вторжением.

"На Харьковском направлении противник осуществил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб", - информируют в Генштабе.

Согласно сообщению, также враг обстрелял объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Старые Вырки, Атинское и Старикове на Северском направлении.

Кроме того, российские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на Южнобугском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии нанесены удары в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка.

Также оккупанты нанесли авиаудар по позициям украинских войск неподалеку Князевки.

Ранее стало известно, что днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области, осуществленного оккупантами, погибли пять местных жительниц - во время вражеской атаки женщины были у подъезда многоэтажки.

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