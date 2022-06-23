На Харьковском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и еще семи населенных пунктах.
Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 насчет ситуации с российским вторжением.
"На Харьковском направлении противник осуществил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб", - информируют в Генштабе.
Согласно сообщению, также враг обстрелял объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Старые Вырки, Атинское и Старикове на Северском направлении.
Кроме того, российские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на Южнобугском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии нанесены удары в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка.
Также оккупанты нанесли авиаудар по позициям украинских войск неподалеку Князевки.
Ранее стало известно, что днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области, осуществленного оккупантами, погибли пять местных жительниц - во время вражеской атаки женщины были у подъезда многоэтажки.
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