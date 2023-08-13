Авторы учебника обвиняют Соединенные Штаты в продолжающейся войне в Украине.

В сентябре российские старшеклассники получат новый учебник по истории, переписанный в связи с оправданием полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает The Washington Post, учебник содержит одобренные Кремлем повествования о "специальной военной операции" в Украине и соперничестве с Западом. Учебник предназначен для учеников старший классов и охватывает период с 1945 года по настоящее время.

Авторы учебника обвиняют Соединенные Штаты в продолжающейся войне в Украине и приводят цитату президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что "Россия никаких военных действий не начинала, но пытается их прекратить".

Видео дня

Учебник содержит разделы, начиная от "конфронтации с Западом" и заканчивая "Украина - неонацистское государство" и "Россия - страна героев".

Книга была официально представлена министром образования страны-агрессора Сергеем Кравцовым и будет доставлена в школы к 1 сентября. Книги для других классов будут переписаны к 2024-25 учебным годам.

Вторжение в Украину и российская пропаганда

В апреле 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории так называемой "СВО", также поручил создать музеи, посвящённые войне в Украине.

Также сообщалось, что в России подготовили учебник истории для 11-х классов с разделом о так называемой "СВО", в котором будут раскрыты причины начала войны в Украине по версии роспропаганды.

Всего в главе о войне в Украине - 17 параграфов. Среди них - "Давление на Россию со стороны США", "Возвращение Крыма", "Специальная военная операция" и другие.

Так, в параграфе о минских соглашениях рассказывается, что лидеры Германии, Франции и Украины "цинично признавались, что с самого начала воспринимали договоренности как дипломатическую уловку", а реальной целью было "дать Украине возможность нарастить и укрепить свою армию".

В параграфе о возвращении Крыма сказано, что мир на полуострове спасли дислоцированные там части российского Черноморского флота и прибывшие силы специальных операций. "Вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность", - говорится в учебнике.

В качестве причин начала вторжения в Украину указано стремление Киева вступить в НАТО и желание получить ядерное оружие. "Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить", - сказано в учебнике.

Вас также могут заинтересовать новости: