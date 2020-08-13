"Тактика работает": пропагандистка РФ Скабеева похвалила белорусский ОМОН

Она привела в сравнение Революцию достоинства, отметив, что украинских протестующих разогнать не удалось.

Главная российская пропагандистка, ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН, который силой задерживает протестующих, избивает активистов и журналистов, а также применяет оружие против мирных граждан.

Оценку белорусским правоохранителям Скабеева дала в эфире одной из российских пропагандистских программ, передает "Настоящее время".

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"И еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", - сказала она.

Скабеева затем добавила, что, "естественно, не поддерживает полицейский произвол", но "видно, что тактика, схема работает".

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6 тысяч участников акций в разных городах страны.

МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.

12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданки Оксаны Алешиной.

Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Денис Прядко