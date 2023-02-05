Кремль пытается убедить мир, что Россия на самом деле воюет с более сильным, чем Украина, соперником.

Кремлевская пропаганда продолжает продвигать российские нарративы о том, что РФ является глобальным военным лидером, используя иностранных спикеров и медиа.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), российские СМИ, в частности, цитировали экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, который критиковал отсутствие потенциала ведения крупного военного конфликта у стран Запада. Акцентировали на том, что у России зато такой опыт есть.

"Целью дезинформации является распространение мифа о "второй армии мира", – отмечают в ЦПД.

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Также распространяли заявления американского экономиста Джеффри Сакса о том, что война в Украине на самом деле якобы идет между США и Россией.

"Целью дезинформации является убедить мир, что Россия на самом деле воюет с более сильным, чем Украина, соперником", – объясняют эксперты.

Распространял дезинформацию и немецкий блогер Ким Дотком. Он утверждал, что, мол, несмотря на поставки оружия НАТО, Россия однозначно побеждает Украину.

"Целью дезинформации является распространение ложного утверждения о военной мощи страны-оккупанта", – отмечают в ЦПД.

Война в Украине - Россия несет значительные потери

В кровавой захватнической войне, развязанной Россией против Украины, оккупант несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 февраля общие боевые потери РФ в живой силе достигли 131 290 человек. Западные чиновники оценивают потери России убитыми и ранеными около 200 тысяч.

Несмотря на значительные потери Россия так и не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. В то же время, как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, российский диктатор Владимир Путин не изменил общую цель вторжения, которая заключается в том, чтобы контролировать Украину полностью.

Все чаще звучат сообщения о том, что оккупанты изо всех сил будут пытаться захватить Донецкую и Луганскую области до марта. В боях только за Соледар на Донетчине россияне потеряли людей столько же, сколько в двух войнах против Чечни.

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