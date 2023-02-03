Эта цифра дает четкое понимание жесткой тактики оккупантов на поле боя.

За 11 месяцев войны Россия потеряла в Украине около 200 тысяч военнослужащих. Речь идет об убитых и раненых.

Как сообщает The New York Times со ссылкой американских и западных официальных лиц, число убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам.

"Эти потери всего за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане", – говорится в статье.

Особенно большие потери оккупационная армия понесла в боях за Бахмут и Соледар. Российские аналитики не считают, что человеческие жертвы станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.

"Война ведется по типу борьбы, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 млн советских солдат. Путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее количество жертв может подорвать его политическую поддержку", – пишет газета.

Потери РФ в Украине

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери российских захватчиков составили примерно 129 030 убитыми.

По оценкам независимых наблюдателей из проекта Oryx, с начала вторжения армия России потеряла в Украине более 9000 единиц военной техники.

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